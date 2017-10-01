هجر يعاني.. وفلوسنا عند الاتحاديين

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

حمل سامي القينان نائب رئيس نادي هجر، الاتحاديين مسؤولية المشاكل المالية التي يعيشها نادي هجر في الفترة الحالية بسبب عدم سداد إدارة الاتحاد لنادي هجر 14.5 مليون ريال، مشيراً إلى أن إدارة هجر تعمل جهدها من أجل إنهاء جميع الالتزامات المالية التي تجاوزت أربعة ملايين ريال والمطالب سدادها في الفترة الحالية.

وقال لـ "الرياضية" القينان: "إدارة النادي ستقابل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من أجل شرح ما يحدث لنادي هجر والأزمة المالية التي يعانيها النادي في الفترة الحالية".

ميدانياً، عاود الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الوطني بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب الملك خالد في تبوك وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى.

وبدأ التونسي "لطفي السليمي" مدرب الفريق التدريبات باجتماع مع اللاعبين، بعد ذلك بدأت التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة عبر محطات مختلفة باستخدام الكرة، بعد ذلك أجريت تدريبات تكتيكية.