100 مشارك في “عالمي المشي”

الطائف ـ واس | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

نظــم أمــس الاتحــاد السعــودي للــريــاضـــة المجتمعيـة بالتعــاون مــع فريق "هايكنج الطائف"، على ممشى حديقة الفيصلية في الحوية، نشاطًاً لرياضة المشي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمشي، وبمشاركة أكثر من ١٠٠ مشارك من مختلف الشرائح العمرية، وعــدد مــن المـــسؤولين والإعلاميين والشخصيات المجتمعيـة فـي المحــافظة وأعضاء الفريق.

من جهته، بين عمر العتيبي رئيس ومؤسس فريق "هايكنج الطائف"، أن الفعالية عبارة عن ثلاث جولات مشي خفيف على مضمار بطول 1 كم، تخللتها فقرات تعريفية حول فوائد المشي قدمها نائب رئيس مركز السكري في الطائف خالد القرشي، مشيراً إلى أن النشاط هو الأول لفريق "هايكنج الطائف" وسيعقبه العديد من الأنشطة التي سيتم الإعلان عنها قريباً بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.