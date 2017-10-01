اتحاد الجمباز يناقش تطوير اللعبة

الرياض ـ نواف الشعلان | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

عقد أمس أحمد السديس رئيس الاتحاد السعودي للجمباز اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

ونوقش في الاجتماع العديد من الملفات المهمة التي من شأنها تطوير لعبة الجمباز في السعودية والرفع من المستوى العام للمنافسة على البطولات في المستقبل القريب بالإضافة إلى مشاركة المنتخب الأول في بطولة الجمباز التي ستقام في جاكرتا 2018. من جهته، أكد أحمد السديس رئيس الاتحاد السعودي للجمباز أنهم يسعون لوضع خطط إستراتيجية تعود بالنفع على مستقبل الجمباز في المملكة، متمنياً التوفيق والسداد لمجلس الإدارة في تنفيذ برامجه وتطوير لعبة الجمباز في السعودية.