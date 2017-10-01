الهلال والأهلي والاتحاد يواصلون الصدارة

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

واصلت فرق الهلال والأهلي والاتحاد صدارتها لمجموعاتها في كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم لدرجة الشباب وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثانية التي لعبت مبارياتها يوم أمس في مختلف المناطق السعودية.

وفِي المجموعة الأولى تعثر الهلال بالتعادل الإيجابى 2ـ 2 أمام مضيفه القادسية ليحافظ على صدارته برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين للقادسية.

وفاز الوحدة على أبها بهدفين مقابل هدف ليتساوى مع الهلال بالرصيد نفسه وظل أبها دون رصيد من النقاط.

وفِي المجموعة الثانية سجل الأهلي فوزاً مهماً على الاتفاق بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وبفارق ثلاث عن النصر الذي فاز على الرائد بهدفين دون مقابل فيما استمر الاتفاق برصيده نفسه ثلاث نقاط مقابل لا شيء للرائد.

وفِي المجموعة الثالثة فاز الاتحاد على مضيفه هجر بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط مقابل نقطة وحيدة لفريق هجر وتعادل الفتح والشباب إيجاباً بهدف لكل منهما ليرفع الشباب رصيده إلى نقطتين مقابل نقطتين للفتح.