كشف وائل القو الأمين العام لنادي النهضة، معاناة ناديه من أزمة مالية خانقة؛ بسبب عدم وجود داعم، موضحًا أنهم يحاولون تسيير أمورهم باجتهادات شخصية. وقال: "كل ما نحصل عليه باجتهاد من مجلس إدارة النادي، ومع ذلك نجحنا في حل قض