بورقة يحصد بطولة الإسكواش
الرياض ـ واس | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am
توج أمس عبدالإله بورقة لاعب نادي الهلال للإسكواش بلقب بطولة السعودية التصنيفية تحت 15 عاماً للإسكواش التي أقيمت على صالة نادي الرياض، بمشاركة 16 لاعباً يمثلون 8 أندية.
وعقب نهاية المنافسات سلم خالد السعد المدير التنفيــذي للاتحــــاد للإسكواش كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعــب عبدالإله بورقة، فيمـــا تسلم صاحب المركــز الثـانـي ياســر آل عباس لاعب الاتفاق الميدالية الفضية ومكافأة ماليـــة، ونال أسامة العتيبــي لاعب الهلال صاحـــب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حصل على المركز الرابع زميله أحمد بورقة الذي تسلم مكافأة مالية.