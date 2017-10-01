غياب الداعم وراء أزمة النهضة

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

كشف وائل القو الأمين العام لنادي النهضة، معاناة ناديه من أزمة مالية خانقة؛ بسبب عدم وجود داعم، موضحًا أنهم يحاولون تسيير أمورهم باجتهادات شخصية.

وقال: "كل ما نحصل عليه باجتهاد من مجلس إدارة النادي، ومع ذلك نجحنا في حل قضايا لجنة فض المنازعات خلال ٤٨ ساعة للسماح للنادي بتسجيل اللاعبين، وجدولة الديون المتراكمة السابقة".

وأضاف: "عضو الشرف الوحيد الذي وعد بالدعم هو المهندس عادل المد الله، ونأمل مواصلة دعمه ليكون بداية خير لبقية رجال الأعمال في المنطقة".

مشـــددًا على أن اســتثمارات النادي تعتبر ممتازة بحكم موقعه الاستراتيجي، وأن هناك استثمارات مقبلة ستكون ثابتة لضمان المداخيل، بالتعاون مع المستثمرين، ولم يتبق سوى موافقة الجهـــات المختصة لإطلاقها".

وأبدى القو رضاه التام عما قدمه الفريق الأول لكرة القدم في الجولات الثلاث من دوري الدرجة الأولى، مؤكدًا أن الفريق ظهر بمستوى أكثر من جيد جدًّا، بجانب النتائج التي استطاع من خلالها انتزاع خمس نقاط من تعادلين وفوز خارج الديار.