الأندية تطلب التشفير.. والمسحل يستقيل

الرياض - الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 17:25 pm

قدم ياسر المسحل استقالته من رئاسة رابطة دوري المحترفين، في اجتماع رابطة المحترفين الذي عقد مساء اليوم الأحد، كما جاء في الاجتماع عدة قرارات أبرزها طرح أندية دوري المحترفين طلباً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن يتم تشفير مباريات الدوري السعودي للمحترفين، كما طرحت أندية دوري المحترفين مقترح نقل لجنة المسابقات والاحتراف من مسؤولية اتحاد القدم إلى الرابطة وسيقدم المقترح لاتحاد القدم متى ما كانت الرابطة جهازة لذلك، فيما قدم نادي الهلال مقترح طاقم حكام أجانب مفتوح، وتخفيض مبلغ الاستعانة بالطاقم الأجنبي، حيث تم إقرار الاقتراح بالإجماع ورفعه إلى مجلس إدارة اتحاد القدم.