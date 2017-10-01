كارينيو يحسم الجدل ويوقع للشباب

الرياض - الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 18:32 pm

حسم نادي الشباب التوقيع مع الأوروجوياني دانيل كارينيو، حيث أعلن النادي العاصمي أن التوقيع مع المدرب الذي قاد النصر في موسم 2014 إلى بطولتي الدوري السعودي وكأس ولي العهد سيكون مساء غدٍ الإثنين، قبل أن يقدمه إلى وسائل الإعلام عند الساعة 4:30 من مساءً غدٍ.



وكان كارينيو قد حضر إلى الرياض مساء الجمعة الماضي، حيث تواجد في منصة ملعب الأمير فيصل بن فهد لمواجهة النصر والشباب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي كسبها النصر بهدف دون رد.