فارس عابدي: انضمامي إلى الأخضر يوم تاريخي

الرياض - الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 18:32 pm

أبدى فارس عابدي، لاعب فريق جامعة فرجينيا في دوري الجامعات الأمريكية، والمنضم حديثاً لقائمة المنتخب السعودي، في أول تصريح له عقب اختياره في قائمة الأخضر سعادته بهذا الاختيار، حيث كتب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن هذا اليوم يعتبر يوم تاريخي في حياتي، أتشرف بخدمة وطني من خلال المشاركة بقميص المنتخب".



وقدم اللاعب شكره إلى كل من دعمه من عائلته وأصدقائه ومن ساهم في منحه الفرصة لتمثيل المنتخب السعودي، وعلى رأسهم عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأرجنتيني إدغار باوزا المدير الفني للأخضر، ووكيل أعماله.



واختتم اللاعب حديثه بأمنيته بأن يكون عند حسن ظن الجميع خلال الفترة القادمة، شاكراً للجميع اهتمامهم وتواصلهم معه.