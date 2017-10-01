خربين والسومة ينضمان لمعسكر سوريا في ماليزيا

الرياض - الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 20:47 pm

وصل السوريان عمر السومة وعمر خربين لاعبا الأهلي والهلال، إلى معسكر المنتخب السوري في ماليزيا، استعدادً لمواجهة المنتخب الأسترالي يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الملحق المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا، وكان المنتخب السوري قد احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بـ13 نقطة.





وتتوقف المنافسات الكروية في الوقت الحالي لأيام "فيفا"، حيث تستعد المنتخبات لنهائيات كأس العالم، بإقامة معسكرات ومباريات ودية للوقوف على جاهزية لاعبيها.