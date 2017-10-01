غداً.. أولى خطوات الأخضر لمونديال روسيا

الرياض - الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 21:16 pm

ينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يوم غدٍ الاثنين في مدينة الرياض، ضمن برنامجه الإعدادي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018 والمقام في روسيا، وسيخوض الأخضر خلال معسكره مواجهتين وديتين، الأولى في السابع من أكتوبر الجاري أمام منتخب جامايكا والثانية أمام منتخب غانا في العاشر من الشهر ذاته.



هذا وسيبدأ معسكر الأخضر بتجمع اللاعبين عصرًا، حيث سيخضع جميع اللاعبين لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي، من أجل الوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين.



وسيجري الأخضر في الفترة المسائية عند السابعة مساءً حصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد.