الهلال يطير إلى أبوظبي.. والعابد يتخلف

الرياض - الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 21:35 pm

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يوم غدٍ الإثنين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك لإقامة معسكر إعدادي يمتد لثمانية أيام، خلال فترة التوقف الحالية لأيام "فيفا"، حيث يسعى الهلال إلى استغلال هذه الفترة بإعداد اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية.



واستبعد رامون دياز المدير الفني للفريق الهلالي نواف العابد عن مرافقة الفريق، حيث فضل أن يواصل برامجه التأهيلية في عيادة النادي.



من جهة أخرى، استدعى دياز خمسة لاعبين من الفريق الأولمبي، أنس زباني ومهند فلاته ومشاري القحطاني ووليد الأحمد وأحمد الشهري، لتعويض غياب اللاعبين المنضمين إلى معسكر الأخضر والمنتخب الأولمبي.