روما يواصل تفوقه على ميلان

الرياضية - الألمانية | Sunday, 01 October 2017 - 21:39 pm

واصل روما صحوته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، عقب فوزه الثمين 2-0 على مضيفه ميلان، في قمة مباريات المرحلة السابعة للمسابقة اليوم الأحد.



وارتفع رصيد روما إلى 15 نقطة في المركز الخامس علماً بأن لديه مباراة مؤجلة مع سامبدوريا، فيما تجمد رصيد ميلان، الذي واصل نتائجه المهتزة عقب تكبده خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي عند 12 نقطة في المركز السابع.



وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني افتتح النجم البوسني إيدين دزيكو التسجيل لمصلحة روما عند الدقيقة 72، قبل أن يضيف زميله أليساندرو فلورينزي الهدف الثاني عند الدقيقة 77، وازدادت الأمور سوءاً لميلان، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه التركي هاكن كالهانجولو عند الدقيقة 80، لحصوله على الإنذار الثاني، وواصل روما تفوقه على ميلان خلال المواسم الماضية، بعدما تغلب على الفريق اللومباردي للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، علماً بأن ميلان لم يحقق أي انتصار على فريق العاصمة منذ التاسع من عام 2015، عندما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد.