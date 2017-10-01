النصر يكتسح التشكيلة المثالية للجولة الخامسة

الرياض - الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 20:25 pm

أعلنت شبكة "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، وضمت التشكيلة ثلاثة لاعبين من نادي النصر، ولاعبين من نادي الفيحاء، ولاعب من أندية الهلال والاتحاد والأهلي والتعاون والفيصلي.



وجاءت القائمة على النحو التالي: وليد عبدالله (النصر)، أميليوا (الفيحاء)، أدملسون باروس (الفيحاء)، سلطان المسرحي (الباطن)، خالد الغامدي (النصر)، محمد فوزير (النصر)، كارلوس فيلانويفا (الاتحاد)، حسين المقهوي (الأهلي)، عبدالمجيد السواط (التعاون)، جيلمين ريفاس (الهلال)، منصور حمزي (الفيصلي).

وحصد وليد عبدالله، حارس مرمى النصر، لقب أفضل لاعب في الجولة، حسبما أفادت شبكة أوبتا.