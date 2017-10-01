هيئة الرياضة تكلف لجنة لدراسة تكييف ملعب "الجوهرة"

الرياض- الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 23:31 pm

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرر تكليف لجنة لدراسة الآلية المناسبة لإمكانية تكييف ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في جدة، والخطوات العملية والإجراءات التنفيذية لهذا المشروع، ووفقاً لإعلان الهيئة فقد تم تكليف عبد الإله الدلاك وكيل رئيس الهيئة، والمهندس عبد الرحمن القضيب المكلف بوكالة الشؤون الفنية والاستثمار، وممثل عن الشؤون القانونية في الهيئة، بالإضافة إلى ممثل من شركة أرامكو السعودية للقيام بهذه المهمة، على أن تقدم اللجنة دراستها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه، وأن تشتمل الدراسة على أفضل التجارب العالمية في هذا الجانب والتكاليف الخاصة بذلك، وأفضل الجهات المنفذة، والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.