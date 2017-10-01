11 لاعبا من المواليد لمعسكر الأخضر

| Monday, 02 October 2017 - 00:00 am

قرر الأرجنتيني باوزا مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إشراك عدد من اللاعبين مواليد السعودية في معسكر الرياض الذي سينطلق مساء اليوم، وذلك بشكل منفصل وذلك في إطار الاستفادة من القرار الصادر عن الهيئة العامة للرياضة في استكشاف اللاعبين الموهوبين من مواليد السعودية، ورغبة في الوقوف على مستوياتهم وقدراتهم عن قرب. وتعد تلك الخطوة، هي الأولى على مستوى المنتخبات السعودية.

ووقع الاختيار على أحد عشر لاعباً، سيتم إخضاعهم لتدريبات يومية في الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، واللاعبون هم:

مختار عبدالله علي، هارون عيسى، عبدالفتاح آدم، أحمد محمد عبدالله، مروان عثمان محمد، محمد السيد الضو، عبدالباسط سليمان، نذير إبراهيم خالد، علي النمر، أحمد أشرف، يوسف العطار.