الأسطا يعود بعد أسبوعين

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

غادر عبد الله الأسطا لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم أمس الأحد المستشفى الوطني في الرياض بعد أن خضع للعناية الطبية إثر إصابته بكسر في الجمجمة أمام الشباب الجمعة الماضي في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وينتظر أن يخضع الأسطا للراحة الطبية والعلاج أسبوعين قبل أن يعود إلى التدريبات.

وكانت الأشعة الطبية أظهرت وجود كسرين فوق العين اليسرى بداية الجمجمة مع ورم شديد في العين.

من ناحية أخرى، يلتقي النصر مع الفيصلي السبت المقبل في مباراة ودية خلال فترة التوقف على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في نادي النصر.