الاتحاد يترقب تقارير “كهربا”

جدة ـ علي العمري | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

طالبت إدارة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المصري محمود كهربا مهاجم الفريق تزويدها بنسخة من الأشعة التي أجريت على موضع إصابته في العضلة تعرض لها أمام التعاون خلال المباراة الدورية الخميس الماضي في بريدة. وبينت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن "كهربا" فضل إجراء الفحوصات الطبية في القاهرة، بعد مغادرته على وجه السرعة عقب مباراة فريقه التي فاز فيها على التعاون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

إلى ذلك يستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد إجازة الأيام الثلاثة التي منحها التشيلي خوزيه سييرا للاعبيه.

وحضت إدارة النادي لاعبيها على الالتزام بالحضور حتى لا تضطر إلى تطبيق اللوائح بحق من يتغيب بلا عذر.