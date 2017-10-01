اليوم.. الجمعية العمومية الاستثنائية

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

يعقد نادي الاتفاق، اليوم الإثنين الجمعية العمومية في قاعة المؤتمرات بمقر النادي، استنادا لتوجيه الهيئة العامة للرياضة القاضي بعقد جمعية عمومية استثنائية لكل نادٍ ورفع التقارير المالية خلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يومًا اعتبارا من 18 سبتمبر الماضي.

وخاطبت إدارة خالد الدبل الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وأكدت لهم أن عملية التسجيل ستكون بعد صلاة المغرب مباشرة، على أن تبدأ أعمال الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني وهو "50 عضواً". وستشمل أعمال الجمعية العمومية مراجعة القوائم المالية للنادي ورفعها للهيئة بعد اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية الذين يبلغ عددهم 99 عضواً.

وكانت إدارة الاتفاق عقدت قبل نحو أربعة أشهر جمعيتها العمومية السنوية، وحددت العجز المالي المتوقع بنحو ثمانية ملايين ريال.