الاتفاق يؤجل حسم مصير الصربي

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

أجلت إدارة الاتفاق البت في مصير الصربي ميودراج يسيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم إلى غد الثلاثاء، وفق مصادر خاصة.

وكشفت المصادر أن الإدارة تتجه لتجديد الثقة في يسيتش على الرغم من تلقيه الخسارة الثالثة له على التوالي أمس الأول من الفيصلي في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وقالت المصادر ذاتها "إن الإدارة ستمنح الفرصة ليسيتش لتصحيح أوضاع الفريق خلال فترة توقف الدوري التي تستمر 12 يوما".

وكانت أصوات اتفاقية تعالت عقب الخسارة من الفيصلي 0ـ3، تطالب بإبعاد يسيتش، وتعيين مدرب بديل، واستغلال فترة التوقف ليتعرف المدرب الجديد على اللاعبين.

وانحصرت الترشيحات بين السعوديين سعد الشهري، مدرب الفريق الأولمبي في النادي، وسمير هلال، عضو اللجنة الفنية في النادي.

وكان يسيتش منح لاعبيه إجازه لمدة يومين، عقب الخسارة من الفيصلي، على أن يعاود اللاعبون تدريباتهم غدا الثلاثاء للبدء في علاج الأخطاء التي وقعت، خاصة من لاعبي الدفاع.