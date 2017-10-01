العقد سري.. ولن نفرط في النجوم

جدة ـ أحمد اللوقان | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة النادي الأهلي تجديد عقد منصور الحربي لاعب الفريق الأول لكرة القدم أربعة أعوام حتى ٢٠٢١.

وكان الحربي قد قدم مستويات مميزة من خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

من جانبه، أوضح لـ"الرياضية" الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي أن تفاصيل العقد مالياً ستظل سرية. وقال الأمير فهد: "نحن حريصون على أي عنصر يخدم الفريق، ومنصور الحربي أحد اللاعبين الذين يقدمون مستوى مميزاً والتجديد معه أمر طبيعي".

وعن التجديد مع اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء.. قال: "أي لاعب يحتاجه الأهلي ويخدم الفريق فنياً لن يغادر".