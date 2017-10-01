ماتشادو ملتزم بعقد الباطن

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

أوضح مصدر مطلع في الباطن، أن البرتغالي جواكيم ماتشادو مدرب الفريق الأول لكرة القدم ملتزم بعقده مع النادي حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن مغادرة البرتغالي إلى بلاده، تهدف إلى زيارة عائلته هناك بعد تحصله على موافقة إدارة النادي، رافضاً الربط بين زيارته الأسرية وما يتردد حول تلقيه عرض خليجياً.

وأوضح المصدر أن ماتشادو مرتبط بعقد رسمي مع الباطن ينتهي في ختام الموسم الجاري.

مشيراً إلى أن إدارة النادي تبحث عن استقرار الفريق ومواصلة انطلاقته المثالية مع وجوده في المركز الثالث بعد خمس جولات من الدوري السعودي.