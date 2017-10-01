الهلال يفقد 18 لاعبا في أبوظبي

الرياض ـ حمد الصويلحي وعبد الإله المرحوم | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

تغادر بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الإثنين لبدء معسكر إعدادي يستمر حتى الأحد المقبل تأهباً لبقية منافسات الموسم الجاري ولقاء إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني في 17 أكتوبر الجاري.

وفضل الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق ضم مشاري القحطاني وعبد الله المهيني وأنس زباني وأحمد الشهري لاعبي الفريق الأولمبي، إلى جانب إدواردو وميليسي وماتياس بريتوس وريفاس، الرباعي الأجنبي لتعويض الغياب الكبير الذي يعاني منه الفريق.

ويفتقد الهلال 18 لاعباً بداعي الارتباطات الدولية مع المنتخبات، إذ يوجد عبد الله المعيوف وأسامة هوساوي وعبد الله الحافظ وعبد الله الزوري وياسر الشهراني ومحمد البريك ومحمد كنو وسلمان الفرج وعبد الملك الخيبري وعبد الله عطيف وسالم الدوسري مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فضلاً عن متعب المفرج وناصر الدوسري ونايف كريري وعبد الرحمن اليامي مع رباعي المنتخب السعودي الأولمبي.

كما يفتقد الثنائي الدولي العماني علي الحبسي والسوري عمر خربين المرتبطين بمشاركات دولية مع منتخبي بلديهما.

واستبعد دياز نواف العابد من المغادرة مع بعثة الفريق لإصابته بالعضلة الضامة، على أن يستكمل برنامجه العلاجي في مقر النادي خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر، تعمل إدارة كرة القدم على تأمين مباراة ودية خلال فترة التوقف قبل لقاء بيرسبوليس الإيراني.