فيروس قاتل في قلب كارفاجال

ترجمة ـ حسن أبوزينب | Monday, 02 October 2017 - 21:13 pm

أصيب داني كارفاجال مدافع ريال مدريد بصدمة حينما تم إيقافه من اللعب لمدة 6 أسابيع بعد أن كشفت فحوصات طبية أجراها بأنه يعاني من إصابة فيروس قاتل في القلب. وقد كشف الجهاز الفني للفريق الملكي أن اسم كارفاجال "25 عاماً" قد استبعد من مباراة إسبانيول كما أن مدرب منتخب إسبانيا استبعده من قائمة 26 لاعباً تم اختيارهم للمشاركة في المباراتين أمام ألبانيا وإسرائيل في التصفيات المؤهلة إلى المونديال. وذكر ريال مدريد أن اللاعب مصاب بعدوى في القلب وأنه سيكون تحت المراقبة الطبية اللصيقة المتواصلة. يذكر أن كارفاجال الذي مدد عقده مع النادي لمدة عامين قد لعب 90 دقيقة خلال مباراة فريقه أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت لصالح الفريق الملكي 3ـ1 كما أعرب عن أمنيته لقيادة ريال مدريد في المستقبل القريب.