ضم الثمانية فرصة عمر لا تتكرر

الرياض ـ عبد الغني عوض | Tuesday, 03 October 2017 - 00:00 am

أجـمع خـبــراء الكرة السعودية على نجاح المدرب الأرجنتيني باوزا في اختيارات القــائمة الجــديدة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي يخوض مباراتين وديتين أمام جامايكا وغانا في إطار يوم "فيفا" بعد استدعاء 8 وجوه جديدة هم محمد خبراني "القادسية"، عبد الله الشمري وعبد الله الجوعي "التعـــاون"، محمد كنـو "الهــلال"، عبـد الله المطـيري "الفـيحـاء"، محمــد الكـويكــبي وهزاع الهزاع "الاتفــاق"، فارس عابدي "جامعة فرجينيا ضمن دوري الجامعات الأمريكيــة"، فيما رأى بعضهم أن اختيار لاعب أو اثنين كان الأفضل للمدرب مع الاعتماد على الحارس القديم.



كلمة عليا

أكد محمد الخراشي مدرب المنتخب الأسبق أن الأرجنتيني إدجاردو باوزا وفق إلى حد كبير في ضم اللاعبين الثمانية الجدد لأن من حقهم الدفاع عن شعار وطنهم في ظل ارتفاع مستوياتهم بشكل ملحوظ في مباريات الدوري، كما أن ظهور هؤلاء اللاعبين في المرحلة الحالية سيكون أكبر دافع للاعبين الأساسيين للمحافظة على أماكنهم في التشكيلة الأساسية.

وأشـار الخراشي إلى أن المعسكر الجاري لن يكون الأخير في مشوار إعداد المنتخب إلى مونديال روسيا لذلك فالفرصة متاحة أمام من لم ينضم من اللاعبين المستبعدين للعودة إلى صفوف الأخضر أو اغتنام اللاعبين الجدد لفرصة العمر التي ربما لا تأتيهم إلا مرة واحدة مع الوضع في الاعتبار أن المرحلة المقبــلة ستشهد بالتأكيد عودة بعض النجوم الذين أبعدتهم الإصابة وستكون الكلمة العليا لباوزا في الاحتفاظ بالقوام الحالي للفريق أو تجديد دمائه.



اختيارات موفقة

ويرى يوسف عنبر مدرب رديف الأخضر أن اختيارات الأرجنتيني باوزا لعناصر المنتخب موفقة بدرجة كبيرة لأن الاعتماد على 34 لاعباً في المعسكر الأول يمنحه فرصة كبيرة للـوقوف على جميع القدرات المتاحة لاختيار ما يراه مناسباً ويتوافق مع منهجيته وأسلوبـه التكـتيكي الفني ولاسيما أنه نجح في الاستعانة بأسماء مجهولة غير معروفة على المستـوى الدولي مميزة في التنافس المحلي مثل فارس عابدي ومحمد الكويكبي وهزاع الهزاع ومحمد كنو وعبدالله الجوعي لتطل أندية جديدة على ساحة الكرة السعودية مثل الباطن والتعاون والفيحاء والقادسية.

وأشاد عنبــر باختيارات باوزا خاصة أن هناك أكثر من ثمانية أشهر عن انطلاق مونــــديال كأس العالم ومن ثم لابد أن تكون الاختيارات مزيجاً ما بين لاعبي الخبرة والجيل الجديد من اللاعبين المتميزين من صغار السن الذين لهم كل الحق في حمل راية منتخب بلادهم في أكبر البطولات العالمية.



انسجام مفقود

وانتـقــــد بدر الحــقـبـــاني لاعب النصر السابق قرار المدرب الأرجـنتيني بضم 8 لاعبين جدد دفعة واحدة لأن هذا العدد ليس بالقليل فكان المفروض على باوزا أن يعتمد على المجموعة الأساسية للمنتخب للحـفـــاظ على ثبات التشكيــل الذي كان يحـرص عليه الهولندي مارفيك طوال فترة قيادته للأخضـــــر لأن الحكم على توليفة وانسجـام 34 لاعـــباً خــــلال مباراتين صعب ويهدد الاستقــــرار الفني والنفسي للاعبين الذين صنعوا إنجاز التأهل لمونديال كأس العالم والذين هم الأحق بالاهتمام أكثر من اللاعبين الجدد الذين لن تفيد كثرتهم في الاختيار في هذا التوقيت.

وامتدح الحقباني مسيرة الأرجنتيني باوزا مع النصر في الماضي ومع منتخب الإمارات في الفـترة الحالية مشيـداً بأسلوبه وفلسفـتـــه إلا أن ضيق الوقت والالتزام بأجندة "فيفا" ربما لن يسعفـاه في التعرف على قدرات اللاعبين الجدد.