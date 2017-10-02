تقارير الأندية ليست كافية

| Tuesday, 03 October 2017 - 01:07 am

حول قضايا مشاركة بعض اللاعبين في أنديتهم أو خارجها بعد العودة من المنتخب على الرغم من استبعادهم بسبب الإصابة يؤكد الفريهيدي قائلاَ: الجهاز الطبي في المنتخب يتولى عمل جميع الأشعة اللازمة ولا يكتفي بالتقارير المرسلة من الأندية بل يقوم بعمله كاملاً ثم يرسل جميع التقارير اللازمة للأمانة العامة في اتحاد القدم ومنها للأندية، مضيفاً: هناك لاعبون لا تكون لديهم القدرة على المشاركة بشكل كامل في مواجهة ستلعب بعد يومين لكنه يصل للجاهزية الكاملة بعد عدة أيام لذلك قرار مشاركته من عدمها يبقى بيد اللاعب وناديه، نافياً في الوقت ذاته أن يكون هناك لاعبون لا يرغبون في المشاركة مع المنتخب وبالأخص في التصفيات الأخيرة التي شاهد قرب وصول عدة تقارير للاعبين من أنديتهم بوجود إصابات طفيفة لديهم لكن اللاعب يحضر ويؤكد أنه سيبذل قصارى جهده من أجل ارتداء شعار المنتخب.