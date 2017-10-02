النصر يفقد 11 لاعبا وروجيرو يجهز التقرير

الرياض ـ حواس العايد | Tuesday, 03 October 2017 - 00:00 am

أخضع البرازيلي فرناندو، مدرب اللياقة في فريق النصر الأول لكرة القدم، أمس اللاعبين إلى تدريبات لياقة مكثفة؛ من أجل استغلال فترة التوقف الحالية، والتي ستستمر قرابة 12 يومًا من أجل مواجهتي جامايكا وغانا اللتين سيخوضهما المنتخب السعودي خلال أيام فيفا الحالية.

ويغيب عن النصر قرابة 11 لاعبًا وهم: "عمر هوساوي، يحيى الشهري، أحمد الفريدي، محمد السهلاوي؛ للانضمام إلى معسكر المنتخب السّعودي" و "البواردي، ومتعب المطلق، وعبد الإله العمري، وسامي النجعي، وراكان الشملان، وفهد الجميعة"؛ للانضمام إلى معكسر المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك ضمن مراحل الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويسعى المدرب البرزيلي روجيرو إلى تجهيز الفريق للمرحلة المقبلة، وإعداد تقرير متكامل عن الفريق؛ من أجل تسليمه للمدرب الجديد الذي سيخلف البرازيلي المقال جوميز.