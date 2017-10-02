الشلهوب يعتذر عن عدم مرافقة الهلال

الرياض ـ حمد الصويلحي | Tuesday, 03 October 2017 - 00:00 am

طلب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، من الجهاز الإداري تأمين مباراة ودية واحدة فقط خلال فترة التوقف الحالية، تاركًا لهم خيار إقامتها في أبو ظبي قبل نهاية المعسكر الإعدادي بيوم أو يومين، أو إقامتها في الرياض بعد العودة،

وبدأت إدارة الكرة اتصالاتها لتأمين مباراة ودية خلال الفترة المقبلة.

من جانبهم، وصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى معسكرهم الإعدادي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء أمس الإثنين؛ وذلك لإقامة معسكر إعدادي لمدة سبعة أيام، ورافق البعثة جميع لاعبي الفريق الأول غير الدوليين يتقدمهم الثلاثي الأجنبي "ميليسي، ريفاس، ماتياس بريتوس".

وضمت البعثة الزرقاء كلًّا من: ياسر القحطاني، محمد الشلهوب، محمد جحفلي، حسن كادش، محمد الواكد، علي البليهي، مروان الحيدري"، كما ضمت خماسي الفريق الأولمبي "أحمد الشهري، وليد الأحمد، عبد الله المهيني، أنس زيباني، مشاري القحطاني".

فيما يتواجد البرازيلي إدواردو، ومدرب الفريق الأرجنتيني دياز في الإمارات مسبقًا؛ حيث كانوا في انتظار البعثة في مقر إقامتها في أبو ظبي.

وتخلف اللاعب نواف العابد عن مرافقة الفريق؛ لاستكمال برنامجه العلاجي في مقر النادي، ومحمد الشلهوب لظروف زوجته الصحية، على أن يلحق بالبعثة بعد غد الخميس.

وسيؤدي فريق الهلال تدريباته اليوم الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية.