الإصابة تبعد كهربا 14 يوما

جدة ـ علي العمري | Tuesday, 03 October 2017 - 00:00 am

استبعد الجهاز الطبي في المنتخب المصري الأول لكرة القدم المهاجم محمود كهربا لاعب فريق الاتحاد، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه الدورية أمام التعاون. وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب وجود تمزق في العضلة الضامة سيغيب على إثره عن المشاركة في التدريبات قرابة أسبوعين.

وتقرر أن يعود اللاعب إلى جدة لتلقي العلاج اللازم، والدخول في برنامج تأهيلي؛ من أجل تجهيزه في الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مقر النادي، وذلك بعد الراحة التي منحت للاعبين تحضيرًا لمواجهات الجولة السادسة في دوري المحترفين بعد فترق التوقف الحالية، وشهد المران متابعة أحمد كعكعي نائب الرئيس الذي تواجد في النادي منذ وقت مبكر.

لم يشارك في الحصة التدريبية بداعي الإصابة الرباعي "فهد المولد، أحمد عسيري، عبد الرحمن الغامدي، وجمال باجندوح".

بالإضافة إلى الثنائي المصري محمود كهربا، والتونسي أحمد العكايشي؛ لانضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية، والرباعي المنضم للمنتخب السعودي الأولمبي وهم: عبد العزيز العرياني، أمين بخاري، إبراهيم زاهر، عون البيشي.

واستعان التشيلي خوزيه سييرا المدير الفني بعدد من لاعبي الفريق الأولمبي؛ لسد الغيابات في المران الذي تركز على الجوانب اللياقية، واشتمل على تدريبات فنية من خلال إقامة مناورة على جزء من الملعب.