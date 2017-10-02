10 أيام تجهز الباطن في الخبر

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Tuesday, 03 October 2017 - 00:00 am

ينتظر أن يحصل سلطان غنيمان، مدافع فريق الباطن الأول لكرة القدم، غدًا على تأشيرة السفر إلى ألمانيا؛ من أجل إنهاء إجراءات السفر لإجراء عملية جراحية في عضلات البطن برفقة دكتور الفريق شهاب صديق.

ميدانيًّا.. عاد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات، بعد الإجازة التي منحها إياهم مدرب الفريق البرتغالي ماتشادو لمدة ثلاثة أيام،

وأشرف على تدريب أمس مساعد المدرب راؤول، فيما ينتظر عودة المدرب ماتشادو من البرتغال الليلة للانضمام إلى الفريق.

وخصصت الحصة التدريبة كاملة يوم أمس لتكثيف تدريبات اللياقة والتحمل؛ رغبة من الجهاز الفني في المحافظة على رفع المعدل اللياقي للاعبين،

ومن جانب آخر سيغادر الفريق اليوم بعد أداء حصته التدريبية المسائية إلى الخبر لإقامة معسكر يستمر عشرة أيام.