لم يتصل بي إلا الشباب

الرياض ـ سلطان العتيبي | Tuesday, 03 October 2017 - 00:00 am

استبعد الأوروجوياني دانييل كارينيو، المدير الفني الجديد لفريق الشباب الأول لكرة القدم وجود عروض أخرى وصلته من ناد غير الشباب، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه أي عرض رسمي سوى نادي الشباب، والذي كان جاداً معه في المفاوضات التي جرت بينهما.

وأبدى الأوروجوياني سعادته بالعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين من جديد عبر بوابة نادي الشباب، مؤكداً أنه يوجد مع ناد كبير في قامة الشباب.

وقدم كارينيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر نادي الشباب، بعد توقيعه عقد تدريب النادي العاصمي، شكره للإدارة الشبابية على إتاحة الفرصة له للعودة مجدداً إلى السعودية، مضيفاً: "سأبدأ مرحلة جديدة في مسيرتي التدريبية، وأتمنى أن أقدم للشباب كل ما أملك، وسأبذل قصاري جهدي من أجل إسعاد الجماهير الشبابية".

وزاد "أنا مقتنع بإمكانياتي الفنية، وسأعمل على تقديم عمل مميز يرضي طموحات الإدارة والجماهير، سأبذل قصارى جهدي مع اللاعبين الموجودين حالياً، وسوف أقدم تقريراً عنهم للإدارة لاحقاً، ولن أستطيع الحكم على اللاعبين الأجانب في الفريق، كما لن أتحدث عن تغييرهم".

وتحدث كارينيو عن إلمامه بالكرة السعودية، حيث أوضح أنه في الفترة السابقة كانت لديه فكرة بسيطة عن الكرة السعودية مع النصر استطاع على إثرها امتلاك معرفة كبيرة عن الدوري السعودي، وزاد "الآن أنا في ناد كبير ويحتاج منى أيضاً إلى عمل كبير، أنا لدي أهداف كبيرة سأعمل على تحقيقها".

وبيّن الأورجوياني أن الإدارة شرحت له وضع النادي في الفترة الحالية، مؤكدا أنه سيكون هناك الكثير من التغييرات الإيجابية في المستقبل، من خلال مشاهدته للفريق في لقاءي الاتفاق والنصر، مؤكداً أنه حصل على أشياء جيدة وأخرى تحتاج إلى تصحيح.

واختتم حديثه في المؤتمر بأنه سيعمل للاستفادة من الأمور الإيجابية التي عملها المدرب السابق سامي الجابر في النادي، كما أنه يحترمه على الصعيدين الفني والشخصي.