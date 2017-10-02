الباشا يرحل عن الخليج

الدمام ـ أحمد الداود | Tuesday, 03 October 2017 - 00:00 am

أعلن فوزي الباشا، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج استقالته من رئاسة النادي دون أن يكمل موسمه السابع على الرغم من تزكيته في الجمعية العمومية الماضية في أواخر منتصف عام ٢٠١٦ ليفوز بدورة جديدة لأربعة أعوام مقبلة.

وابتدأت دورة الباشا الرئاسية الأولى في فبراير عام 2012 بوصوله عبر قائمة انتخابية سمّاها "التغيير"، ونجحت في إعادة الخليج إلى دوري المحترفين، قبل أن يدخل النادي دوامة الصراع بابتعاد جزء من قائمة التغيير عن الترشح لدورة جديدة، واستبعاد آخرين من قبل الهيئة العامة للرياضة، الأمر الذي تسبب بدخول النادي في نفق من الصراعات، انتهت بعودة الباشا للرئاسة دون قائمته، ليخلق ذلك إدارة غير متجانسة، لم تصمد طويلاً، ليتم حلها، ويدخل الباشا الانتخابات من جديد، ويفوز بقائمة شابة، ولكن كل الخلافات القديمة، تسببت في تدهور الأمور في النادي، بشكل كان عصياً على العلاج، ليهبط الفريق الأول لكرة القدم في النادي إلى دوري الأولى.