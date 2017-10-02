واللاعب يعلق: آل الشيخ رد اعتباري

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Tuesday, 03 October 2017 - 00:00 am

أبدى علاء الكويكبي، لاعب الوحدة السابق ارتياحه الشديد بتوجيه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بفتح تحقيق عاجل في قضيته الخاصة بإخفاء قرار براءته من تهمة تعاطي المنشطات بعد قرار إيقافه في مارس 2014، والتواصل بصورة فورية مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وتكوين فريق تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق المتعلقة بحقوقه لإظهار الحقائق كاملة.

وأكد الكويكبي في تصريح خاص لـ "الرياضية" قائلاً: "إن قرار تركي آل الشيخ بإجراء تحقيق عاجل وشامل لإظهار الحقائق كاملة في قضيتي بمثابة رد اعتبار وانتصار شخصي لي، كون هذا التوجه صادراً من أكبر هرم رياضي في السعودية رفع كثيراً من معنوياتي وثقتي الكبيرة في الله وفي آل الشيخ الذي أثبت أن حماية اللاعب السعودي من الظلم هي أول اهتماماته في ظل قيادته الجديدة للرياضة السعودية".