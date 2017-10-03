الويلزي بيل يغيب عن منتخب بلاده

الرياضية - الالمانية | Tuesday, 03 October 2017 - 15:09 pm

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن النجم جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الأسباني، سيغيب عن صفوف منتخب ويلز في مباراتيه الأخيرتين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.



ويخوض منتخب ويلز آخر مباراتين له بالتصفيات أمام منتخبي جورجيا وأيرلندا يومي الجمعة والاثنين المقبلين.



وأوضح الاتحاد الويلزي في بيان أن النجم بيل البالغ من العمر 28 عاما، التقى زملائه بالمنتخب أمس الأول الأحد وكان حاضراً في معسكر الفريق أمس الاثنين لكن: "بعد محادثة مع مسؤولي ريال مدريد، خضع بيل للأشعة وأكدت نتائجها عدم لياقته للمشاركة".



ولم يجر الإعلان عن طبيعة المشكلات التي يعاني منها بيل، لكن تقارير إخبارية بريطانية أشارت إلى معاناته من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).



ويحتل منتخب ويلز المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بفارق أربع نقاط خلف نظيره الصربي المتصدر.