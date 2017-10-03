العابد ينضم لمعسكر الهلال في أبوظبي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 03 October 2017 - 18:12 pm

وصل مساء اليوم الثلاثاء، نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، إلى مقر معسكر الفريق الهلالي في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وذلك لمواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي.



وكانت البعثة الهلالية وصلت يوم أمس الإثنين إلى الإمارات لإقامة معسكر إعدادياً لمدة 7 أيام، طلباً من الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، وذلك لاستغلال فترة التوقف الحالية بسبب أيام "الفيفا".



ويخوض الأخضر مواجهتان وديتان في السابع والعاشر من الشهر الجاري، أمام منتخب جامايكا والغاني، وذلك استعداداً للمونديال العالمي الذي سيقام في روسيا 2018.