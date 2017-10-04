أردنا التخلص من مهاوي

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 04 October 2017 - 00:00 am

أوضح لـ"الرياضية" مصدر داخل نادي الباطن أن المستويات التي قدمها العراقي علاء مهاوي غير مقنعة بالنسبة إلى النادي الحفراوي، مشيراً إلى أن إدارة النادي كانت تفكر في إبعاد اللاعب قبل أن يبدي رغبته في الرحيل.

وأنهى الباطن الأسبوع الماضي علاقته مع مهاوي بالتراضي بين الطرفين عقب عقد وقع في يوليو الماضي.

وتحجج اللاعب بوجود ظروف عائلية تجبره على ترك الفريق والعودة إلى العراق.

وتبينت الأمور للمسؤولين في الباطن، بعد أن أعلن نادي الشرطة العراقي أمس الأول الإثنين عن التعاقد مع مهاوي فور وصوله بغداد.

وحسب البيان الصادر من المركز الإعلامي للنادي العراقي "تلقى اللاعب عرضاً من نادي الشرطة أثناء وجوده مع الباطن عن طريق محمد إبراهيم منسق المنتخب العراقي الذي يوجد في السعودية".

واعترف اللاعب حسب البيان بأنه درس العرض بعناية قبل أن يصل إلى قناعة تامة بالرحيل واتخذ قراراً بالعودة إلى العراق.