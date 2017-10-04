7 ساعات تكشف واقع الحكام

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 04 October 2017 - 00:00 am

قضى الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 7 ساعات مع رؤساء لجان التحكيم الفرعية الـ 14، للاستماع إلى مشاكلهم والعقبات التي تواجههم، خلال اجتماع أمس في الرياض.

ولخّص رؤساء اللجان المطالبات في توفير ملاعب للحكام لإجراء التدريبات اليومية، والتنسيق مع مكاتب الهيئة العامة للرياضة، وإيجاد حل لتأخير أوامر الإركاب لتذاكر السفر الذي يربك العديد من الحكام.

وطالب الحكام بضرورة وجود آلية لتكاليف المباريات وتسليمهم مستحقاتهم إضافة إلى عدم وجود مصاريف "نثريات" لتأمين احتياجات الحكام خلال التدريبات من مياه وعصيرات وغيرها.

وتفاجأ كلاتنبيرج بأن المصروف الشهري للجان يبلغ 1500 ريال، موضحاً أنه تم رفع مسيرات الحكام الناقصة التي طلبها اتحاد القدم.

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأسبوع المقبل، بهدف وضع حلول لمعوقات اللجان.