الأربعاء.. جمعية القادسية

الدمام ـ حماد الدوسري | Wednesday, 04 October 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي القادسية عن عقد الجمعية العمومية العادية الأربعاء المقبل

تنفيذاً لتوجيهات هيئة الرياضة بشأن عقد الجمعيات العمومية للأندية خلال 30 يومياً من 18 سبتمبر الماضي.

وأهابت إدارة النادي، الأعضاء المسجلين بتسديد رسوم العضوية لتمكنهم من حضورها.

من جهته، وصف خالد العرفج أمين عام النادي هذه الخطوة من قبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة بالتوجه نحو مزيد من الشفافية وخفض ديون الأندية وزيادة المداخيل.

وأهاب العرفج بجميع أعضاء الجمعية العمومية الحضور والمساهمة في طرح الآراء والأفكار لرفع كفاءة العمل في النادي.