غدا .. لجنة المواليد في الأحساء

الأحساء ـ عادل الدحيلان الرياض ـ خالد الرشيد | Wednesday, 04 October 2017 - 00:00 am

تواصل لجنة اكتشاف المواهب من مواليد السعودية جولاتها في مناطق السعودية، من أجل استقطاب المواهب الكروية وصقلها والاستفادة منها، وهذه المرة ستكون اللجنة متواجدة في الأحساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

من جهة أخرى، تقرر وصول لجنة الكشف عن المواهب غدا الخميس الذين تم اختيارهم من قبل الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، وتضم: حمزة إدريس ونواف التمياط ومحيسن الجمعان وطلال المشعل ومحمد نور وفؤاد أنور ومحمد أمين ومحمد شلية وإبراهيم العيسى.

وكانت المرحلة الأولى لعمل لجنة اكتشاف المواهب من مواليد السعودية انطلقت في جدة على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، وتم قبول 70 موهوباً من مواليد المملكة، منهم أربعة حراس مرمى، و18 مدافعاً، و36 لاعب وسط، و12 مهاجماً، فيما كانت المرحلة الثانية في مدينة الرياض اختتمت يوم الأحد الماضي وشهدت حضوراً كبيراً من المواهب الكروية وتم اختيار 150 لاعبا، قبل أن يقع الاختيار النهائي على 38 لاعبا، يتأهلون إلى الفرز النهائي بعد انتهاء بقية الجولات الخاصة في مناطق السعودية.