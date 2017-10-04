السقوفي والصقر يديران السوبر البحريني الإماراتي

الدمام - الرياضية | Wednesday, 04 October 2017 - 00:00 am

وافق الاتحاد السعودي لكرة اليد على طلب نظيره الآسيوي، الذي طلب ترشيح طاقم الحكام السعودي المكون من القاريين محمد الصقر وعلي السقوفي، لإدارة مباراة السوبر البحريني الإماراتي لكرة اليد، الذي سيجمع بين النجمة البحريني والشارقة الإماراتي السبت المقبل في البحرين، والذي يقام لأول مرة في إطار التعاون الرياضي بين البلدين.

وجاء ترشيح الطاقم السعودي بعد النجاحات الكبيرة والتميز الذي حققه السقوفي والصقر على المستويين القاري والمحلي، بجانب مشاركاتهما العديدة في المحافل العربية والخليجية.