مضر ينفرد بالصدارة والأهلي يكسب الديربي

الرياض – فهد البطاح | Wednesday, 04 October 2017 - 00:00 am

انفرد فريق مضر الأول لكرة اليد بصدارة بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، عقب تفوقه على نظيره الصفا بنتيجة "22ـ18"، في اللقاء الذي جمعهما في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري التي جرت منافساتها أمس الثلاثاء.

وفي نفس الصالة، تعادل فريقا المحيط والعدالة بنتيجة "٢٨-٢٨"، بعدما كان المحيط متقدماً بنتيجة الشوط الأول بفارق أربعة أهداف, وفي ديربي المنطقة الغربية، تمكن الأهلي من كسب نظيره نادي الوحدة بنتيجة "٣٠-٢٠"، في المباراة التي جمعتهما في صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة، وفي عنيزة، استطاع النور الفوز على مستضيفه بصالته فريق العربي بنتيجة قوامها "36ـ21".