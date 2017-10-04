تحديد موعد “كرتنا ثقافتنا”

الدمام - الرياضية | Wednesday, 04 October 2017 - 00:00 am

عقدت اللجنة التنفيذية لمهرجان كرتنا ثقافتنا، الذي سيقام في المنطقة الشرقية، اجتماعها التحضيري الأول في نادي القادسية، وتم الاتفاق على أن ينطلق المهرجان في الخامس من شهر نوفمبر المقبل، وستكون المنافسات على كأس الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الإدارية والفنية وتوزيع اللجان وكذلك الملاعب ومقرات الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي ستقرها اللجنة التنفيذية للمهرجان، كما تم تحديد الفئات العمرية المستهدفة التي وزعت على ثلاث فئات من ١٠ - ١٢عاماً ومن ١٣ - ١٥عاماً ومن ١٦عاماً فما فوق، وسيشمل المهرجان العديد من الأركان الثقافية والطبية والرياضية والاجتماعية والكشفية، كما سيواكب جميع فئات المجتمع، وسيتخلله إقامة العديد من المحاضرات التي من شأنها تثقيف المشاركين والزوار من كافة الأعمار.