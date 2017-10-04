دار الملاحظة تواكب أفراح الوطن

الرياض ـ واس | Wednesday, 04 October 2017 - 00:00 am

أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني 87 للسعودية، بحضــور عـــدد من المســؤولين يتقدمهـم يوسف السيالي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض، والمهندس خالد العليوي مدير عام إدارة التشــغيل والصـيانـة بالـوزارة، وعلـــــي العجمي مدير عام رعاية

الأحــداث والمسنين.

وهنـأ عبـد الله الضويان مدير الدار الحضور باليوم الوطني، مشيراً إلى أن منسوبي الدار يحرصون على التميز في تقديم الأدوار المنوطة بهم لتحقيق الهدف الأسمى الذي يعملون من أجله.

وقد تضمن الاحتفال عديدا من الفعاليات، منها أوبريت "لُحمة وطن"، وقصائد شعرية، وعددا من الفنون الشعبية بهذه المناسبة الوطنية الغالية.