أمير القصيم يطالب بمحاربة التعصب الرياضي

بريدة ـ واس | Wednesday, 04 October 2017 - 00:00 am

دعا الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، إلى نبذ التعصب الرياضي وتعزيز الروح الرياضية لدى الجميع، حاثا إدارات التعليم في المنطقة والجامعة ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بأن يفعلوا مبادرات نبذ التعصب الرياضي، مؤكداً على رؤساء الأندية الرياضية أن يكونوا قدوة ومضرب مثل في نبذ التعصب، لأننا في بلاد الحرمين الشريفين، ونحن أمام العالم تحت المجهر، ويستوجب علينا جمعياً أن نكون قدوة وعلى درجة عالية من الروح الرياضية وتقبل الرأي الآخر.

جاء ذلك بعد أن دشن أمير منطقة القصيم حملة نادي الصقر لنبذ التعصب الرياضي بعنوان "الرياضة تجمعنا" في قاعة مكارم للحفلات في مركز البصر، بحضور الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائب أمير منطقة القصيم.

من جهته، امتدح الأمير فيصل بن مشعل مبادرة نادي الصقر الرياضي وإطلاقه للحملة، التي تأتي في إطار جهوده بتقديم وإيجاد مبادرات مجتمعية لمعالجة بعض القضايا التي تمس النسيج المجتمعي، والسعي من خلالها إلى تحقيق الأهداف لإبراز الصورة المشرقة للمجتمع السعودي، ومواكبة المكانة المميزة التي وصلت إليها الرياضة السعودية، مؤكداً أن النادي سلك مسلكاً اجتماعياً وأدبياً في نبذ التعصب، وأخذ قصب السبق بهذا المجال، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سوف تؤتي ثمارها في مظهر حضاري راق ينعكس إيجاباً على المجتمع الرياضي.