هيئة الرياضة تشارك في معرض التصميم

الرياض ـ واس | Wednesday, 04 October 2017 - 00:00 am

تشارك الهيئة العامة للرياضة في معرض أسبوع التصميم السعودي الرابع، بجناح تفاعلي حول مفهوم "التصميم في الحركة"، وذلك لمدة خمسة أيام في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في مدينة الرياض.

وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً لنمو الاقتصاد الرياضي وتفعيلاً للتعاون المشترك بين السعودية واليابان، التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية عام 2020، ووفقاً للرؤية السعودية اليابانية 2030، حيث يضم جناح الهيئة 15 مبتكراً رياضياً من أربع قارات تقدمها عدة جهات دولية، إلى جانب طرح أحدث المنتجات والخدمات الرياضية المبتكرة في السعودية، واستكشاف وتوسيع مفهوم الرياضة إلى مفهوم يتضمن مجموعة واسعة من الفرص التجارية وتحسين نوعية الحياة من خلال صحة أفضل، كما سيتم استضافة عدد من المواهب السعودية الواعدة والرياديين في مجال التصميم والإبداع الرياضي.

وسيبدأ جناح الهيئة فعالياته بمؤتمر صحفي الساعة 4:30 مساءً بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأميرة ريما بنت بندر وكيل الهيئة للتخطيط والتطوير، والسفير الياباني، حيث يتم خلال المؤتمر الصحفي إطلاق عدد من البرامج الرياضية المتنوعة.