هيئة الرياضة تلاحق المتعدين على اتحاد القدم

الرياض - الرياضية | Wednesday, 04 October 2017 - 16:25 pm

أصدرت الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم اليوم الأربعاء، بياناً تنبه فيه الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أو تسويق أي حق من الحقوق التجارية العائدة للاتحاد السعودي أو الاتحاد الدولي إلا بعد الرجوع لهما وأخذ الموافقة منهما تفيد بتحديد الشروط استخدام تلك الحقوق.



وجاء نص بيان هيئة الرياضة: "بناء على ما تم رفعه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال قيام عدد من الشركات بالتعدي على الحقوق التجارية للاتحاد العربي السعودي، واستخدام تلك الحقوق في أغراض تجارية من خلال طرحها كإعلانات دعائية وحملات تسويقية باستغلال اسم وشعار ورسوم الاتحاد السعودي، وصور ومقاطع للاعبي المنتخب الوطني ومبارياته الرسمية والودية، دون الحصول على أي أذن من الاتحاد أو الشركات الراعية له، إلى جانب استغلال شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم وشعار مونديال كأس العالم 2018م بصورة غير قانونية".



وأضاف البيان: "فإن الهيئة العامة للرياضة تود بصفتها المعنية بتنظيم ورعاية الشأن الرياضي في المملكة العربية السعودية التنبيه على جميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أو تسويق أي حق من الحقوق التجارية العائدة للاتحاد السعودي (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) أو للاتحاد الدولي إلاّ بعد الرجوع لهما وأخذ موافقة خطية منهما تفيد بذلك وتحدد شروط استخدام تلك الحقوق".



وتابع: "كما تؤكد الهيئة في ذات الوقت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بصورة فورية لدى الجهات المختصة ضد كل من صدر عنه تعدٍ على الحقوق التجارية للاتحاد السعودي أو للاتحاد الدولي بما يضمن الحفاظ على حقوقهما المالية والأدبية، وتأكيداً لذلك فإنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة ضد الشركات والمؤسسات التي قامت خلال الفترة الماضية باستغلال شعار الاتحاد السعودي لكرة القدم وهي:

اتحاد الاتصالات (موبايلي)، المسافر، دومنيوز بيتزا، العربية للعود، مختبرات البرج، مخازن إكسترا، إكس بوكس، لولو سوبر ماركت، حلويات سعدالدين، لوكسو، الماجد للعود، هرفي، جيرآب، جات أوت كوم، المتجر الوطني، مستشارك طب الأسنان المتقدم، السيف غاليري، ساكسس تيرن، الركن السويسري، دينامو، درعه، مطاعم بوابة الصين".



اختمم بيان الهئية: "والهيئة العامة للرياضة إذ تعلن ذلك فإنها لن تتوانى بالاستمرار في الملاحقة القانونية لكل من يتجاوز على هذه الحقوق في المرحلة المقبلة إيمانا منها بضرورة حفظ حقوق الجميع والعمل على تحقيق المصلحة العامة للرياضة السعودية".