المنتخب الجامايكي يصل جدة لمواجهة الأخضر

جدة - الرياضية | Wednesday, 04 October 2017 - 17:37 pm

وصل مساء اليوم الأربعاء المنتخب الجامايكي، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وذلك لمواجهة الأخضر السعودي يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.



وتأتي هذه المواجهة ضمن جدول استعدادات الأخضر للمونديال العالمي في روسيا 2018، حيث حددت إدارة الأخضر في وقت سابق لقائين وديين يخوضها الفريق في فترة التوقف الحالية لأيام "فيفا" والتي تمتد قرابة العشرة أيام، حيث يواجه في اللقاء الأول المنتخب الجامايكي يوم السبت المقبل، فيما يواجه في العاشر من الشهر الجاري المنتخب الغاني، وذلك على ملعب الجوهرة.