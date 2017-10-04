ريما بنت بندر تعلن إقامة النشاط العائلي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 04 October 2017 - 18:52 pm

أعلنت الأميرة ريما بنت بندر وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير مساء اليوم الأربعاء، عن إقامة فعالية يوم النشاط العائلي في الصالة الخضراء في الرياض نهاية الأسبوع المقبل.



وجاء ذلك أثناء مشاركتها في افتتاح الأسبوع السعودي للتصميم، حيث بينت الأميرة ريما:" في نوفمبر المقبل ستقام عيادة الجري للتدريب على استخدام الأطراف الصناعية، بمشاركة البطل الألماني "بوبوف".



وأضافت: "هيئة الرياضة ستنظم أول بطولة محلية للألعاب البارالمبية في الرياض الشهر القادم".