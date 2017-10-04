أحد يعقد الجمعية العمومية.. ومهاجمه يطير إلى مدغشقر

المدينة المنورة - الرياضية | Wednesday, 04 October 2017 - 20:19 pm

تعقد إدارة نادي أحد مساء اليوم الأربعاء الجمعية العمومية الاستثنائية في مقر النادي الصاعد حدثياً إلى دوري الأضواء، وذلك بعد توجيهات الهيئة العامة للرياضة، بعد أن طلبت هئية الرياضة من أندية دوري المحترفين عقد جمعية عمومية لكل ناد في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الطلب والذي كان في 19 سبتمبر الماضي.



ومن جهة أخرى، انضم إسلام أندريا مهاجم الفريق الأول بنادي أحد إلى معسكر منتخب بلاده مدغشقر، حيث يغيب عن تدريبات فريقه طيلة فترة التوقف الحالية لأيام "فيفا".