الطائي يقفز إلى الثالث.. والخليج يقسو على الكوكب في كأس الأمير فيصل

الرياض - الرياضية | Wednesday, 04 October 2017 - 21:27 pm

أقيمت مساء اليوم الأربعاء ثلاث مواجهات ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، فيما أجلت مباراة الوحدة والنجوم نظير انضمام لاعبي الوحدة مع المنتخب الأولمبي.



وصعد فريق الطائي إلى المركز الثالث برصيد تسعة نقاط، بعد فوزه على فريق جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تجمد رصيد جدة عند نقطتين بالمركز الأخير.



وخسر فريق الكوكب من نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد الخليج إلى سبعة نقاط بالمركز الرابع، فيما توقف رصيد الكوكب عند 3 نقاط بالمركز الثاني عشر.



فيما خسر فريق ضمك من نجران بهدف دون رد ، ليرتفع رصيد نجران إلى خمسة نقاط بالمركز الثامن، فيما تجمد رصيد ضمك عند نقطتين بالمركز الرابع عشر.